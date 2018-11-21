Главная Новости Криминал и происшествия На ХТЗ сбили женщину
21.11.2018  13:58   

На ХТЗ сбили женщину

Авария произошла около одиннадцати часов утра 21 ноября на улице Роганской, 9.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ-21013 совершил наезд на пешехода-женщину.

Пострадавшую медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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