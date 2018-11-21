На ХТЗ сбили женщину

Авария произошла около одиннадцати часов утра 21 ноября на улице Роганской, 9.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ-21013 совершил наезд на пешехода-женщину.
Пострадавшую медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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