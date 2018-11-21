На ХТЗ сбили женщину

Гороскоп по знакам Зодиака на 21 ноября Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 22 ноября В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.