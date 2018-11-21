В сети появилось видео крепкого поцелуя бумера и ВАЗа (ВИДЕО)

ДТП на Гагарина произошло сегодня утром.
Появилось видео момента ДТП на Гагарина.
Напомним, что авария произошла около 8:00, По предварительной информации водитель автомобиля BMW 320 не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ-21140.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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