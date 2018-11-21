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21.11.2018  14:11   

В сети появилось видео крепкого поцелуя бумера и ВАЗа (ВИДЕО)

ДТП на Гагарина произошло сегодня утром.


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Появилось видео момента ДТП на Гагарина.

Напомним, что авария произошла около 8:00, По предварительной информации водитель автомобиля BMW 320 не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ-21140.

 

Тэги:  дтп на гагарина, видео, харьков
 
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