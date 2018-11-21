Труп на Холодногорской: прохожий случайно нашел мертвое тело в машине

Мрачная находка на Холодногорской улице.
Информация о происшествии поступила в Холодногорский отдел полиции 21 ноября в 7.50.
Тело 42-летнего водителя без признаков насильственной смерти в автомобиле «Nissan» обнаружил прохожий на улице Холодногорской. Медики на месте происшествия констатировали биологическую смерть мужчины.
Сведения о происшествии следователем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть». Тело умершего направлено на исследование в морг.
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Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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