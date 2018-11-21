Главная Новости Криминал и происшествия Труп на Холодногорской: прохожий случайно нашел мертвое тело в машине
21.11.2018  17:19   

Труп на Холодногорской: прохожий случайно нашел мертвое тело в машине

Мрачная находка на Холодногорской улице.


facebook.com

Информация о происшествии поступила в Холодногорский отдел полиции 21 ноября в 7.50.

 Тело 42-летнего водителя без признаков насильственной смерти в автомобиле «Nissan» обнаружил прохожий на улице Холодногорской.  Медики на месте происшествия констатировали биологическую смерть мужчины.

 Сведения о происшествии следователем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.  115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «естественная смерть».  Тело умершего направлено на исследование в морг.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  труп в машине, холодногорская, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Харьков будет защищать права предпринимателей рынка "Барабашово"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 