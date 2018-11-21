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21.11.2018  18:45   

Пьяный водитель, пытавшийся подкупить патрульных российскими рублями, получил приговор (фото)

Приговором Московского районного суда г. Харькова 31-летнего харьковчанина признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды патрульным (ч. 1 ст. 369 УК Украины).


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Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, по решению суда мужчина должен заплатить 8,5 тыс. грн. штрафа.

Напомним , инцидент произошел в феврале этого года. Водитель автомобиля Volkswagen, не справившись с управлением, наехал на бордюр. От удара сработали подушки безопасности. Свидетели ДТП вызвали на место патрульных.

Выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе полиса обязательного страхования. Чтобы избежать ответственности за совершенные правонарушения и оставить место происшествия, мужчина предложил патрульным взятки.

Полицейские отказались и предупредили мужчину об уголовной ответственности. Однако нарушитель все же положил к служебному автомобилю полицейских 3 тыс. российских рублей.

Справка:

Приговор суда вступил в силу. Кроме того, другим судебным решением мужину привлечено к административной ответственности.

За вождение в нетрезвом состоянии и другие нарушения правил дорожного движения он должен заплатить 10 200 грн.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  пьяный, харьков, водитель протокол, суд, штраф, взятка
 
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