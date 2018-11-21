21.11.2018 19:11

Основянский район: спасатели приняли участие в комиссионной проверке мест продажи алкогольных напитков

В Харькове возобновились проверки пожарниками торговых точек.



://kharkiv.dsns.gov.ua

20 ноября специалисты Основянского райотдела ГУ ДСНС Украины в Харьковской области в составе комиссии, в которую входили представители администрации района, Национальной полиции, налоговой полиции и общественные активисты провели рейдовый мероприятие на ул. Южнопроектной в городе Харькове, направленный на обеспечение законности и безопасности в местах продажи алкогольных напитков.

Правоохранители выявляли и прекращали незаконную работу торговых точек, торговавших алкоголем без разрешений и лицензий.

Целью спасателей было проверить состояние пожарной безопасности там, где законность была соблюдена.

В первую очередь обращали внимание на наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние содержание путей эвакуации, состояние электрохозяйства и другие меры пожарной безопасности, которые должны использоваться в помещениях торговых заведений.

По результатам таких проверок руководству торговых алкоточек были даны рекомендации по устранению выявленных недостатков.