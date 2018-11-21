Основянский район: спасатели приняли участие в комиссионной проверке мест продажи алкогольных напитков

В Харькове возобновились проверки пожарниками торговых точек.
20 ноября специалисты Основянского райотдела ГУ ДСНС Украины в Харьковской области в составе комиссии, в которую входили представители администрации района, Национальной полиции, налоговой полиции и общественные активисты провели рейдовый мероприятие на ул. Южнопроектной в городе Харькове, направленный на обеспечение законности и безопасности в местах продажи алкогольных напитков.
Правоохранители выявляли и прекращали незаконную работу торговых точек, торговавших алкоголем без разрешений и лицензий.
Целью спасателей было проверить состояние пожарной безопасности там, где законность была соблюдена.
В первую очередь обращали внимание на наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние содержание путей эвакуации, состояние электрохозяйства и другие меры пожарной безопасности, которые должны использоваться в помещениях торговых заведений.
По результатам таких проверок руководству торговых алкоточек были даны рекомендации по устранению выявленных недостатков.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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