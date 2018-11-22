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22.11.2018  10:36   

Еще одну нелегальную королеву бензоколонки нашли под Харьковом

Женщины захватывают нелегальный топливный бизнес, отмечают в фискальном ведомстве.


// kh.sfs.gov.ua

На днях сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области обнаружили еще один факт незаконной деятельности автозаправочной станции. И снова хозяйкой нелегалтной заправки была женщина.

На заправке в одном из населенных пунктов Харьковщины местная жительница осуществляла реализацию топлива и сжиженного газа без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и наличия соответствующих разрешительных документов.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота сотрудниками налоговой милиции изъято 20 тыс. литров сжиженного газа, 44 тонны бензина и дизельного топлива общей стоимостью более 1,7 млн грн, а также оборудование для их хранения и реализации.

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, газ, нелегал, заправка, харьков
 
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