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22.11.2018  10:57   

Среда для спасателей стала днем крупнокалиберных находок

На Харьковщине пиротехники ГСЧС обезвредили 37 ржавых «находок» минувшей войны.


// ГСЧС

21 ноября пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области отработала 2 заявки об обнаружении боеприпасов времен Второй мировой войны. Обе были на территории Харьковского района области. Так, в с. Бабаи в садовом обществе «Березовая роща» на ул. Магистральной напротив дачного дома № 73 местные обнаружили крупнокалиберный артснаряд диаметром 122 мм. А у поселка Васищево по дороге в направлении Змиева нашли авиабомбу люфтваффе (SBe 50).

В то же время пиротехники учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины работали в Боровском районе области, где у дороги «Боровая – Гороховатка» мужчина наткнулся на металлический предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Когда на место прибыли пиротехники и обследовали территорию вокруг, они обнаружили еще 34 боеприпаса. Всего в этом месте было найдено 3 снаряда калибра 76 мм, 20 минометных мин диаметром 50 мм и 12 ручных гранат.

Пиротехнические работы проведены без происшествий, все взрывоопасные предметы ликвидированы в подрывных площадках.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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