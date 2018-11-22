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22.11.2018  11:01   

Труп под мостом: полиция начала проверку

Утром в соцсетях появилось сообщение, что на выезде из Харькова в направлении Сум на дороге под мостом лежит тело.


// Facebook

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в 10:13 в Холодногорский отдел поступило сообщение, что на перекрестке улицы Залютинской и Сумского Шляха  под мостом лежит тело мужчины без признаков жизни.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Холодногорского ОП.

Подробности правоохранители обещают сообщить позже.

Тэги:  труп, полиция, харьков
 
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