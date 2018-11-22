Труп под мостом: полиция начала проверку

Утром в соцсетях появилось сообщение, что на выезде из Харькова в направлении Сум на дороге под мостом лежит тело.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, в 10:13 в Холодногорский отдел поступило сообщение, что на перекрестке улицы Залютинской и Сумского Шляха под мостом лежит тело мужчины без признаков жизни.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Холодногорского ОП.
Подробности правоохранители обещают сообщить позже.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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