22.11.2018 11:16

ДТП: на Гагарина столкнулись два грузовика

Утром произошла авария с двумя КрАЗами.



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Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, 22.11.2018 года, около 8:30 минут, на пр. Гагарина, 316-г произошло ДТП без пострадавших.



По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль два грузовка "KрАЗ"

В результате ДТП никто не пострадал.



От оформления полицейскими ДТП водители отказались.