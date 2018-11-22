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22.11.2018  11:16   

ДТП: на Гагарина столкнулись два грузовика

Утром произошла авария с двумя КрАЗами.


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Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, 22.11.2018 года, около 8:30 минут, на пр. Гагарина, 316-г произошло ДТП без пострадавших.

По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль два грузовка  "KрАЗ"

В результате ДТП никто не пострадал.

 От оформления полицейскими ДТП водители отказались.

Тэги:  дтп, столкнулись два краза, харьков
 
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