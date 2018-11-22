ДТП: на Гагарина столкнулись два грузовика

Утром произошла авария с двумя КрАЗами.
Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, 22.11.2018 года, около 8:30 минут, на пр. Гагарина, 316-г произошло ДТП без пострадавших.
По предварительной информации участниками происшествия стали автомобиль два грузовка "KрАЗ"
В результате ДТП никто не пострадал.
От оформления полицейскими ДТП водители отказались.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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