Главная Новости Криминал и происшествия Под колесами авто погибли пожилой велосипедист и перебегавший дорогу мужчина (ФОТО)
22.11.2018  11:48   

Под колесами авто погибли пожилой велосипедист и перебегавший дорогу мужчина (ФОТО)

За стуик произошло 37 ДТП и почти 400 нарушений ПДД.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в результате аварий за сутки 4 человека пострадали, двое - погибли.

Так, 21 ноября в 16-53 в Двуречанский отделения полиции поступила информация о ДТП в селе Пески. 

Установлено, что водитель автомобиля «Volkswagen» совершил наезд на велосипедиста.  От полученных травм 68-летний потерпевший скончался в карете скорой помощи.

 21 ноября около 18-40 на окружной дороге в Киевском районе автомобилем "Great Wall" был смертельно травмирован 46-ричнийо пешеход.

По предварительным данным, мужчина пересекал дорогу в неустановленном месте.

 Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.  286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.  Полицейские устанавливают все обстоятельства аварий.

 Всего за сутки сотрудниками Патрульной полиции Харьковской области вынесено 387 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

 За управление в нетрезвом виде составлено 10 административных протоколов по ст.  130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, сводка за сутки, харьков
 
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