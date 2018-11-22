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22.11.2018  14:19   

Пожар в Садовом проезде: спасены три человека (ФОТО, ВИДЕО)

Загорелась квартира в пятиэтажке на Новых Домах.


Пожар в Садовом проезде: спасены три человека (ФОТО, ВИДЕО)

22 ноября в 11:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по адресу: Харьков, Садовый проезд, 3. Возгорание возникло в квартире на первом этаже.

К месту пожара немедленно прибыло 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 15 спасателей.

На момент прибытия огнеборцев площадь пожара составляла 10 кв.м.

В квартире горели мебель и домашние вещи.

Через имеющееся задымление руководителем тушения пожара было принято решение об эвакуации жильцов верхних этажей, на которых спасатели обнаружили и немедленно вывели на свежий воздух 3 граждан.

В 11:38 пожар локализовали, а в 12:07 полностью ликвидировали.

Сейчас выясняются причина пожара и убытки, нанесенные огнем.

 

 

 

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, новые дома, харьков, садовый проезд
 
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