22.11.2018 14:19

Пожар в Садовом проезде: спасены три человека (ФОТО, ВИДЕО)

Загорелась квартира в пятиэтажке на Новых Домах.



Пожар в Садовом проезде: спасены три человека (ФОТО, ВИДЕО)



22 ноября в 11:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по адресу: Харьков, Садовый проезд, 3. Возгорание возникло в квартире на первом этаже.



К месту пожара немедленно прибыло 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 15 спасателей.

На момент прибытия огнеборцев площадь пожара составляла 10 кв.м.

В квартире горели мебель и домашние вещи.

Через имеющееся задымление руководителем тушения пожара было принято решение об эвакуации жильцов верхних этажей, на которых спасатели обнаружили и немедленно вывели на свежий воздух 3 граждан.



В 11:38 пожар локализовали, а в 12:07 полностью ликвидировали.



Сейчас выясняются причина пожара и убытки, нанесенные огнем.