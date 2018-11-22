Пожар в Садовом проезде: спасены три человека (ФОТО, ВИДЕО)

Загорелась квартира в пятиэтажке на Новых Домах.
22 ноября в 11:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме по адресу: Харьков, Садовый проезд, 3. Возгорание возникло в квартире на первом этаже.
К месту пожара немедленно прибыло 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 15 спасателей.
На момент прибытия огнеборцев площадь пожара составляла 10 кв.м.
В квартире горели мебель и домашние вещи.
Через имеющееся задымление руководителем тушения пожара было принято решение об эвакуации жильцов верхних этажей, на которых спасатели обнаружили и немедленно вывели на свежий воздух 3 граждан.
В 11:38 пожар локализовали, а в 12:07 полностью ликвидировали.
Сейчас выясняются причина пожара и убытки, нанесенные огнем.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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