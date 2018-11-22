Мужчина забил до смерти собутыльника под Харьковом

За совершение преступления сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя села Семенов Яр Богодуховского района.
В местный отдел полиции сообщили о доставке в районную больницу 56-летнего пострадавшего в бессознательном состоянии и телесными повреждениями.
Следствие установило, будущий убийца пришел в дом пострадавшего, где они вместе распивали спиртное. Во время застолья между ними возникла ссора. В ходе конфликта злоумышленник начал бить потерпевшего по голове и туловищу, после чего мужчины продолжили употреблять спиртное. Медиков вызвал другой собутыльник, который, придя, увидел пострадавшего без сознания на полу.
Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственным Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 10 лет заключения.
Досудебное расследование продолжается.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
влажн.:
давл.:
ветер: