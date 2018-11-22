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22.11.2018  14:33   

Мужчина забил до смерти собутыльника под Харьковом

За совершение преступления сотрудники полиции задержали 50-летнего жителя села Семенов Яр Богодуховского района.


// Нацполиция

В местный отдел полиции сообщили о доставке в районную больницу 56-летнего пострадавшего в бессознательном состоянии и телесными повреждениями.

Следствие установило, будущий убийца пришел в дом пострадавшего, где они вместе распивали спиртное. Во время застолья между ними возникла ссора. В ходе конфликта злоумышленник начал бить потерпевшего по голове и туловищу, после чего мужчины продолжили употреблять спиртное. Медиков вызвал другой собутыльник, который, придя, увидел пострадавшего без сознания на полу.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 10 лет заключения.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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