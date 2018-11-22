Полицейские разыскали девочку, которая поссорилась с матерью и ушла из дома

Почти сутки беглянка гостила у подруги.
21 ноября в полицию обратилась жительница Харькова и сообщила, что 20 ноября между ней и 13-летней дочерью произошла ссора, после чего девушка ушла в неизвестном направлении и не вернулась.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение девушки. Она была у подруги.
В отношении ребенка каких-либо противоправных действий совершено не было. С ней работники полиции провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вернули домой.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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