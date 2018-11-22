22.11.2018 15:01

Полицейские разыскали девочку, которая поссорилась с матерью и ушла из дома

Почти сутки беглянка гостила у подруги.



// Нацполиция

21 ноября в полицию обратилась жительница Харькова и сообщила, что 20 ноября между ней и 13-летней дочерью произошла ссора, после чего девушка ушла в неизвестном направлении и не вернулась.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение девушки. Она была у подруги.



В отношении ребенка каких-либо противоправных действий совершено не было. С ней работники полиции провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вернули домой.