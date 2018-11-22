22.11.2018 15:40

Сотрудники полиции объяснили караульным особенности правил дорожного движения (ФОТО)

В государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведены занятия по служебной подготовке с участием работников Нацполиции.



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Во время занятий проведена лекция с привлечением сотрудников отдела полиции - старшего инспектора по особым нарушением отдела связи с обществом Андрея Сиколенко и инспектора розыска и обработки материалов ДТП УНП в Харьковской области Генриха Маргаряна.

Сотрудники полиции объяснили изменения в правилах дорожного движения и провели практические занятия с сотрудниками учреждения по недопущению управления автотранспортом при употреблении алкоголя и наркотических препаратов.

Как отметил первый заместитель начальника учреждения Вячеслав Попов, занятия по служебной подготовке является одним из основных направлений подготовки персонала учреждения, а также подчеркнул, что знание правил дорожного движения нужны не только водителям, но и пешеходам.