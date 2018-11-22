Сотрудники полиции объяснили караульным особенности правил дорожного движения (ФОТО)

В государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» проведены занятия по служебной подготовке с участием работников Нацполиции.
Во время занятий проведена лекция с привлечением сотрудников отдела полиции - старшего инспектора по особым нарушением отдела связи с обществом Андрея Сиколенко и инспектора розыска и обработки материалов ДТП УНП в Харьковской области Генриха Маргаряна.
Сотрудники полиции объяснили изменения в правилах дорожного движения и провели практические занятия с сотрудниками учреждения по недопущению управления автотранспортом при употреблении алкоголя и наркотических препаратов.
Как отметил первый заместитель начальника учреждения Вячеслав Попов, занятия по служебной подготовке является одним из основных направлений подготовки персонала учреждения, а также подчеркнул, что знание правил дорожного движения нужны не только водителям, но и пешеходам.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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