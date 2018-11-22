Главная Новости Криминал и происшествия Перед медкомплексом на Салтовке побились иномарки
22.11.2018  16:08   

Перед медкомплексом на Салтовке побились иномарки

Авария произошла около трех часов дня 22 ноября на Салтовском шоссе, 260/1.


// Патрульная полиция

В Патрульной полиции сообщили, что участниками ДТП стали автомобили Volkswagen и Daewoo Matiz.

Не обошлось без пострадавших: медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Daewoo Matiz.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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