Перед медкомплексом на Салтовке побились иномарки

Авария произошла около трех часов дня 22 ноября на Салтовском шоссе, 260/1.
В Патрульной полиции сообщили, что участниками ДТП стали автомобили Volkswagen и Daewoo Matiz.
Не обошлось без пострадавших: медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Daewoo Matiz.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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