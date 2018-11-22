22.11.2018 16:30

22 ноября на слушаньях в харьковском суде очередной инсульт у потенциального «пожизненника» – заседание перенесли

Заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы не произошло в связи с резким ухудшением его здоровья: предварительный диагноз - инсульт.



lb.ua

Об этом корреспонденту Укринформа рассказал адвокат Александр Тананакин.

«У меня есть документы о том, что состояние здоровья подзащитной резко ухудшилось. Она находится дома, по месту жительства и получает медицинскую помощь в связи с предварительным диагнозом инсульт», - отметил адвокат.

По его словам, очередное заседание суда состоится 24 января 2019 в 12:00.

«Это будет подготовительное заседание в связи с изменением судейской коллегии. Ожидается, что будет рассмотрен вопрос об избрании для Штепы меры пресечения. По разным причинам мера пресечения не выбран с января текущего года», - добавил адвокат.

26 октября заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы не произошло: адвокаты Александр Шадрин и Александр Тананакин были заняты в других судебных заседаниях. Заседание перенесли на 22 ноября, на 12:00.

Штепу задержали 11 июля 2014.. Ей грозит пожизненный срок за государственную измену.