22 ноября на слушаньях в харьковском суде очередной инсульт у потенциального «пожизненника» – заседание перенесли

Заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы не произошло в связи с резким ухудшением его здоровья: предварительный диагноз - инсульт.
Об этом корреспонденту Укринформа рассказал адвокат Александр Тананакин.
«У меня есть документы о том, что состояние здоровья подзащитной резко ухудшилось. Она находится дома, по месту жительства и получает медицинскую помощь в связи с предварительным диагнозом инсульт», - отметил адвокат.
По его словам, очередное заседание суда состоится 24 января 2019 в 12:00.
«Это будет подготовительное заседание в связи с изменением судейской коллегии. Ожидается, что будет рассмотрен вопрос об избрании для Штепы меры пресечения. По разным причинам мера пресечения не выбран с января текущего года», - добавил адвокат.
26 октября заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы не произошло: адвокаты Александр Шадрин и Александр Тананакин были заняты в других судебных заседаниях. Заседание перенесли на 22 ноября, на 12:00.
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