22.11.2018 16:33

Маневровый тепловоз сбил женщину в наушниках

Пострадавшая с переломами доставлена в «неотложку».



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Несчастный случай произошел 19 ноября с 27-летней женщиной на железнодорожной станции «Жихорь» в селе Хорошево, сообщили в Центре экстренной медпомощи.



Работники скорой, прибывшие на вызов, установили, что женщина шла в наушниках вдоль железнодорожного пути и была сбита маневровым тепловозом.

С предварительным диагнозом: ЗЧМТ, ушибленная рана виска слева, закрытый перелом верхней трети левого бедра и нижней трети левой голени, ссадины лица она была госпитализирована в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.