В харьковских колониях усилили борьбу с проявлениями и профилактикой суицидов

22 ноября 2018 в ГУ «Харьковская исправительная колония (№ 43)», в рамках школы психолого-педагогического мастерства, проведены занятия с сотрудниками учреждения по профилактике самоубийств среди осужденных.
Во время занятия присутствующим было доказано основные причины психологических расстройств и эмоциональных срывов среди осужденных к лишению свободы, факторы формирования аутоагрессивного поведения и разъяснено методики профилактики и диагностики суицидального поведения сотрудников, непосредственно работающих и каждый день общаются с осужденными.
Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, профилактика самоубийств является одной из приоритетных задач администрации учреждения, а постоянное улучшение профессиональных навыков персонала позволяет вовремя предупредить негативные процессы в среде осужденных.
Мнение окружающих сегодня будет интересно только чтобы ему противостоять. Лучше посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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