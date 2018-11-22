22.11.2018 17:55

В харьковских колониях усилили борьбу с проявлениями и профилактикой суицидов

22 ноября 2018 в ГУ «Харьковская исправительная колония (№ 43)», в рамках школы психолого-педагогического мастерства, проведены занятия с сотрудниками учреждения по профилактике самоубийств среди осужденных.



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Во время занятия присутствующим было доказано основные причины психологических расстройств и эмоциональных срывов среди осужденных к лишению свободы, факторы формирования аутоагрессивного поведения и разъяснено методики профилактики и диагностики суицидального поведения сотрудников, непосредственно работающих и каждый день общаются с осужденными.

Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, профилактика самоубийств является одной из приоритетных задач администрации учреждения, а постоянное улучшение профессиональных навыков персонала позволяет вовремя предупредить негативные процессы в среде осужденных.