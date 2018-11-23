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23.11.2018  09:02   

Банду угонщиков элитных автомобилей в Харькове накрыли после полугодовой разработки (ФОТО)

Полицейскими уже установлены места сокрытия ранее похищенных транспортных средств. Во время проведения санкционированных обысков оперативники обнаружили и изъяли похищенные иномарки - «MAZDA СХ5», «Tоyota CAMRY» и «LEXUS».


// Нацполиция

Вышли на след похитителей сотрудники отдела раскрытия незаконного завладения транспортными средствами Управления уголовного розыска областного главка полиции. Разработка группы длилась в течение полугода. За это время полицейские задокументировали противоправные действия злоумышленников, которые специализировались на незаконном завладении элитными автомобилями иностранного производства.

Злоумышленники в своей преступной деятельности использовали устройства для принудительного открывания замков дверей транспортных средств, алгоритмические «кодграбберы» разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы, что давало возможность полностью контролировать и управлять автомобилями.

В состав группы вошли пять человек в возрасте от 30 до 41 года, двое из которых являются уроженцами Российской Федерации. Среди воров были четко распределены роли - руководил деятельностью группы 30-летний мужчина, двое других его подельников были непосредственными исполнителями преступлений.

Фигуранты были осведомлены о методах оперативно-розыскной деятельности, придерживались конспирации и избежания уголовной ответственности при совершении преступлений. Они использовали альтернативные виды телефонной связи, в том числе Интернет-соединение, мобильные терминалы с клонированными IMEI, постоянно меняя абонентские номера.

Во время совершения преступлений и непосредственно после их совершения, а также для проведения наблюдения за пострадавшими, в качестве машины «сопровождения» злоумышленники использовали автомобили с номерами иностранной регистрации и отечественного производства.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  угон, полиция, харьков
 
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