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23.11.2018  10:20   

На Большой Кольцевой сгорело кафе (ВИДЕО, ФОТО)

Предварительно, пожар мог возникнуть из-за неправильной эксплуатации печного отопления.


// ГСЧС

Пожаре в кафе на улице Большой Кольцевой, 1 начался около половины одиннадцатого вечера 22 ноября.

Когда пожарніе прибыли на вызов, огнем было охвачена примерно 90 квадратніх метров кріши зрания. Общая площадь криши составляла около 400 кв. м.

Людей в его помещениях не было. Горели внутренние деревянные конструкции крыши здания.

Пожарные приняли все необходимые меры по недопущению проникновения огня на большую площадь, а также внутрь внутренних помещений.

В 23:16 состоялась локализация данного пожара, в 00:17 - ликвидация.

Всего пожар тушили 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 20 спасателей.

По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Жертв и пострадавших нет.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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