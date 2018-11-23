23.11.2018 10:20

На Большой Кольцевой сгорело кафе (ВИДЕО, ФОТО)

Предварительно, пожар мог возникнуть из-за неправильной эксплуатации печного отопления.



// ГСЧС

Пожаре в кафе на улице Большой Кольцевой, 1 начался около половины одиннадцатого вечера 22 ноября.



Когда пожарніе прибыли на вызов, огнем было охвачена примерно 90 квадратніх метров кріши зрания. Общая площадь криши составляла около 400 кв. м.

Людей в его помещениях не было. Горели внутренние деревянные конструкции крыши здания.

Пожарные приняли все необходимые меры по недопущению проникновения огня на большую площадь, а также внутрь внутренних помещений.



В 23:16 состоялась локализация данного пожара, в 00:17 - ликвидация.

Всего пожар тушили 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 20 спасателей.



По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Жертв и пострадавших нет.