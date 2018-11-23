На Большой Кольцевой сгорело кафе (ВИДЕО, ФОТО)

Предварительно, пожар мог возникнуть из-за неправильной эксплуатации печного отопления.
Пожаре в кафе на улице Большой Кольцевой, 1 начался около половины одиннадцатого вечера 22 ноября.
Когда пожарніе прибыли на вызов, огнем было охвачена примерно 90 квадратніх метров кріши зрания. Общая площадь криши составляла около 400 кв. м.
Людей в его помещениях не было. Горели внутренние деревянные конструкции крыши здания.
Пожарные приняли все необходимые меры по недопущению проникновения огня на большую площадь, а также внутрь внутренних помещений.
В 23:16 состоялась локализация данного пожара, в 00:17 - ликвидация.
Всего пожар тушили 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах в составе 20 спасателей.
По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Жертв и пострадавших нет.
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