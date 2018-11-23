Проданная мошенниками квартира на Салтовке вернется в собственность города

Прокуратура вернула городу квартиру,проданную аферистами по документам умершей владелицы.
Как сообщает Прокуратура Московский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и вернул в коммунальную собственность 2-комнатную квартиру на Салтовке, которую незаконно продали после смерти владельца.
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, хозяйка жилья умерла в конце декабря 2015 года. Женщина жила одна и завещания не оставила. За три дня после ее смерти недвижимость продали по документам владелицы, якобы от ее имени.
Договор купли-продажи заверила частный нотариус. В документе значится, что покупатель заплатил за квартиру больше 600 тыс. грн.
Таким образом, недвижимостью, является выморочным наследием и должна была перейти в собственность территориальной общины, завладели мошенники.
По факту незаконного завладения имуществом мошенническим путем в настоящее время проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК Украины.
На спорную квартиру на момент следствия был наложен арест. Чтобы вернуть имущество в коммунальную собственность, прокуратура обратилась в суд с иском об отмене договора купли-продажи. Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Кроме того, в отношении нотариуса, утверждала незаконную сделку, в настоящее время продолжается судебное разбирательство по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Всего ей инкриминируется несколько эпизодов противоправных действий, среди которых – мошенничество, злоупотребление полномочиями и подделка документов (ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 365-2, ч. 1, 3 ст. 358 УК Украины).
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