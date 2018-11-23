23.11.2018 11:49

Труп и ДТП у железной дороги (ФОТО)

В пригороде Харькова найдено тело мужчины.



gx.net.ua

Как сообщает Город Х, ссылаясь на соцсети, в Малой Даниловке на остановке возле железнодорожной платформы "Подгородняя" местная жительница обнаружила труп.



«Сегодня утром вышла на остановку, на "Подгородней" лежал мужчина головой почти на дороге, синего цвета. «Скорая» приехала через 8 минут, но у мужчины уже не прощупывался пульс», - рассказала местная жительница.



«Проезжал около 8-ми часов утра, мужчина лежал, рядом стояла скорая, но медиков на улице не было», - добавил Евгений Чепкий.



В ГУ Нацполиции в Харьковской области, информацию о смерти мужчины подтвердили.



«На улице в поселке Малая Даниловка умер 65-летний мужчина. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Тело отправлено в морг для выяснения причины смерти», - рассказали в ведомстве.



Примечательно, что на этом же самом месте, чуть позже столкнулись два автомобиля, которые ехали из Харькова.



«Утром, проезжая на "Подгородней", видела ДТП из двух машин на пешеходном переходе на остановку. На обочине лежал мертвый мужчина. Предположила ДТП со смертельным исходом, позднее выяснилось, что мужчина лежал там раньше», - подчеркнула Ирина Басова.