23.11.2018 12:11

Ночные разборки в Харькове: в ход пошел коктейль Молотова (ФОТО, ВИДЕО)

Неизвестные подожгли дом соратника экс-главы харьковского Восточного корпуса Олега Ширяева - Игоря Пушкарева.



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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



Мужчина также выложил запись, на которой видны три человека, которые бросают через забор "коктейли Молотова". Судя по таймкоду, инцидент произошел около 02:20. По словам Пушкарева, к нападению причастны его бывшие побратимы, которых он раньше обучал.



"Дом , который мы с женой строили собственными руками. Больше 10 лет. Для нас. Для наших детей. Для моей внучки. Сегодня его подожгли. Подожгли те , кто угрожал мне и моей семье последние месяцы. Это сделали те, кого я когда-то учил. Кого считал побратимами...

По мнению этих детей , я должен устрашиться? Отказаться от своего мнения? От своих принципов? Хотите мне запретить учить защищаться женщин и детей? Или запретить помогать детворе в дет.домах? Запретить развивать наш , украинский спорт?

Глупые дети...

Я отказываю вам в праве на существование, как политической силе! Вы несете только хаос и насилие, вместо аргументов используете запугивание и террор. Что вы дадите нам, украинскому народу? Не можете доказать или изменить, значит , как вы любите это называть - применим инструменты прямого действия? Или проще говоря , избиение, поджоги, насилие ? А может и убийство?

Сегодня вы посягнули не на меня. Вы посягнули на будущее моих детей. На будущее моей внучки. На будущее нашего народа.", - написал Пушкарев.



В пресс-службе "главка" пообещали сообщить подробности инцидента позже.