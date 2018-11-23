Главная Новости Криминал и происшествия Ночные разборки в Харькове: в ход пошел коктейль Молотова (ФОТО, ВИДЕО)
23.11.2018  12:11   

Ночные разборки в Харькове: в ход пошел коктейль Молотова (ФОТО, ВИДЕО)

Неизвестные подожгли дом соратника экс-главы харьковского Восточного корпуса Олега Ширяева - Игоря Пушкарева.


//facebook.com

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Мужчина также выложил запись, на которой видны три человека, которые бросают через забор "коктейли Молотова". Судя по таймкоду, инцидент произошел около 02:20. По словам Пушкарева, к нападению причастны его бывшие побратимы, которых он раньше обучал.

"Дом , который мы с женой строили собственными руками. Больше 10 лет. Для нас. Для наших детей. Для моей внучки. Сегодня его подожгли. Подожгли те , кто угрожал мне и моей семье последние месяцы. Это сделали те, кого я когда-то учил. Кого считал побратимами...
По мнению этих детей , я должен устрашиться? Отказаться от своего мнения? От своих принципов? Хотите мне запретить учить защищаться женщин и детей? Или запретить помогать детворе в дет.домах? Запретить развивать наш , украинский спорт?
Глупые дети...

Я отказываю вам в праве на существование, как политической силе! Вы несете только хаос и насилие, вместо аргументов используете запугивание и террор. Что вы дадите нам, украинскому народу? Не можете доказать или изменить, значит , как вы любите это называть - применим инструменты прямого действия? Или проще говоря , избиение, поджоги, насилие ? А может и убийство?
Сегодня вы посягнули не на меня. Вы посягнули на будущее моих детей. На будущее моей внучки. На будущее нашего народа.", - написал Пушкарев.

В пресс-службе "главка" пообещали сообщить подробности инцидента позже.

Тэги:  разборки, коктейль молтова, харьков, ширяев
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове прошел региональный форум по улучшению предоставления административных услуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 