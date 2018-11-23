ДТП: водитель Renault сбил пешехода (ФОТО)

Авария произошла на перекрестке Кольцевой дороги и Московского проспекта.
Как сообщили в Пресс-службе Патрульной полиции, 22.11.2018 около 23:50 патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке трассы Київ-Харків-Довжанський и Московского проспекта.
По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Trafic совершил наезд на пешехода.
Пострадавшего мужчину (пешехода) госпитализировали бригада скорой медицинской помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
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