ДТП: водитель Renault сбил пешехода (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 23 ноября По возможности посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 23 ноября В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.