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23.11.2018  12:49   

ДТП: водитель Renault сбил пешехода (ФОТО)

Авария произошла на перекрестке Кольцевой дороги и Московского проспекта.


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Как сообщили в Пресс-службе Патрульной  полиции, 22.11.2018 около 23:50 патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке трассы Київ-Харків-Довжанський и  Московского проспекта.

 По предварительной информации, водитель автомобиля Renault Trafic совершил наезд на пешехода. 

Пострадавшего мужчину (пешехода) госпитализировали бригада скорой медицинской помощи.

Обстоятельства  ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, сбил пешехода, харьков
 
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