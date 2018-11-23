Смертельное ДТП на Салтовском шоссе (ФОТО)

Столкнулись Mercedes-Benz и Daewoo.
Как сообщает ГУ Нацполиции, авария с участием автомобилей «Daewoo Lanos» и «Mercedes-Benz» произошла 23 ноября в 05.50 на перекрестке трассы Київ-Харків-Довжанський и Салтовского шоссе.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. В результате столкновения пострадала 56-летняя пассажирка авто «Mercedes-Benz».
Ее доставили в больницу.
А 59-летняя пассажирка другого транспортного средства погибла.
Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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