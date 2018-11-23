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23.11.2018  13:47   

Смертельное ДТП на Салтовском шоссе (ФОТО)

Столкнулись Mercedes-Benz и Daewoo.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, авария с участием автомобилей «Daewoo Lanos» и «Mercedes-Benz» произошла 23 ноября в 05.50 на перекрестке трассы Київ-Харків-Довжанський и Салтовского шоссе.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.  В результате столкновения пострадала 56-летняя пассажирка авто «Mercedes-Benz». 

Ее доставили в больницу. 

А 59-летняя пассажирка другого транспортного средства погибла.

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства. 

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  смертельное дтп, салтовское шоссе, харьков
 
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