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23.11.2018  13:35   

Пригородное маршрутное такси насмерть сбило пешехода

Авария произошла 22 ноября в 17:24 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в Чугуевском районе.


// Нацполиция

Предварительно установлено, что маршрутный автобус под управлением 29-летнего водителя двигался из Харькова в Чугуев и совершил наезд на 44-летнего жителя района, который шел по проезжей части.

От полученных травм мужчина погиб на месте.

В оперативной сводке ХОГА уточнили, что ДТП произошло возле селя Каменная Яруга. 44-летний пешеход, который двигался в по попутном направлении, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения по факту аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Всего за минувшие сутки в Харькове и области произошло 53 ДТП. В результате аварий пострадали 9 человек, 1 человек погиб.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дтп, харьков
 
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