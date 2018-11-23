Пригородное маршрутное такси насмерть сбило пешехода

Авария произошла 22 ноября в 17:24 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в Чугуевском районе.
Предварительно установлено, что маршрутный автобус под управлением 29-летнего водителя двигался из Харькова в Чугуев и совершил наезд на 44-летнего жителя района, который шел по проезжей части.
От полученных травм мужчина погиб на месте.
В оперативной сводке ХОГА уточнили, что ДТП произошло возле селя Каменная Яруга. 44-летний пешеход, который двигался в по попутном направлении, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сведения по факту аварии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
Всего за минувшие сутки в Харькове и области произошло 53 ДТП. В результате аварий пострадали 9 человек, 1 человек погиб.
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