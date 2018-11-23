На ХТЗ сигарета подожгла балкон и отравила двух человек (ФОТО)

Вспыхнул балкон дома по улице Сергея Грицевца.
Как сообщает ГУ ГСЧС, сегодня, 23 ноября в 8:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на балконе в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Сергея Грицевца, 15.
К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и одно отделение на автолестнице в составе 11 спасателей.
На время их прибытия огнем были охвачены домашние вещи, которые хранились на балконе квартиры на 9-м этаже. Площадь пожара составила около 6 кв.м.
Из-за воздействия токсичных продуктов горения пострадали двое жителей дома: мужчина и женщина 1949 года.
После оказания им медицинской помощи врачами скорой, пострадавшие отказались от дальнейшей госпитализации.
В 9:06 спасатели локализовали пожар, в 09:15 полностью ликвидировали ее.
Предварительная причина происшествия - неосторожность при курении.
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