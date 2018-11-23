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23.11.2018  14:41   

На ХТЗ сигарета подожгла балкон и отравила двух человек (ФОТО)

Вспыхнул балкон дома по улице Сергея Грицевца.


dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, сегодня, 23 ноября в 8:54 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на балконе в девятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Сергея Грицевца, 15.

 К месту пожара выехало 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и одно отделение на автолестнице в составе 11 спасателей. 

На время их прибытия огнем были охвачены домашние вещи, которые хранились на балконе квартиры на 9-м этаже.  Площадь пожара составила около 6 кв.м. 

Из-за воздействия токсичных продуктов горения пострадали двое жителей дома: мужчина и женщина 1949 года. 

После оказания им медицинской помощи врачами скорой, пострадавшие отказались от дальнейшей госпитализации.

 В 9:06 спасатели локализовали пожар, в 09:15 полностью ликвидировали ее. 

Предварительная причина происшествия - неосторожность при курении.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар на балконе, хтз, харьков
 
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