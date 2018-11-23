Харьковчанин тяжело травмирован под колесами Газели (ФОТО)

Информация о ДТП в городе Изюм поступила в полицию 22 ноября в 19:47.
Автомобиль «Газель» под управлением 58-летнего харьковчанина допустил наезд на жителя Изюмского района.
В результате аварии 42-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести и ушибы и был доставлен в районную больницу. По словам медиков, состояние здоровья потерпевшего стабильно тяжелое.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
Всего за минувшие сутки в Харькове и области произошло 53 ДТП. В результате аварий пострадали 9 человек, 1 человек погиб.
По возможности посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: