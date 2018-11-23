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23.11.2018  14:05   

Харьковчанин тяжело травмирован под колесами Газели (ФОТО)

Информация о ДТП в городе Изюм поступила в полицию 22 ноября в 19:47.


// Нацполиция

Автомобиль «Газель» под управлением 58-летнего харьковчанина допустил наезд на жителя Изюмского района.

В результате аварии 42-летний мужчина получил травмы различной степени тяжести и ушибы и был доставлен в районную больницу. По словам медиков, состояние здоровья потерпевшего стабильно тяжелое.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Всего за минувшие сутки в Харькове и области произошло 53 ДТП. В результате аварий пострадали 9 человек, 1 человек погиб.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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