На ХТЗ – тройное ДТП между двумя пешеходными переходами (ФОТО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 23 ноября По возможности посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям.

Прогноз погоды в Харькове на выходные Суббота по инерции будет малооблачной и местами солнечной, а в воскресенье синоптики обещают Харькову первый снег.