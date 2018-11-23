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23.11.2018  14:30   

На ХТЗ – тройное ДТП между двумя пешеходными переходами (ФОТО)

Около полудня 23 ноябр на перекрестке Индустриального проспекта и улицы Библика произошло ДТП с пострадавшим.


// Патрульная полиция

Участниками столкновения стали автомобили Toyota Prado, ВАЗ-21072 и ВАЗ-21723-110-01, сообщили  в пресс-службе Патрульной полиции.

Пострадавшего водителя автомобиля ВАЗ-21723-110-01 медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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