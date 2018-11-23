Главная Новости Криминал и происшествия Труп на Старой Салтовке: племяник выпил, обиделся, поссорился и забил дядю утюгом (ФОТО)
23.11.2018  15:15   

Труп на Старой Салтовке: племяник выпил, обиделся, поссорился и забил дядю утюгом (ФОТО)

На улице Батицкого мужчина убил своего родственника.


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Как сообщает ГУ Нацполиции,  информация об обнаружении тела 50-летнего мужчины с телесными повреждениями в одной из квартир общежития на улице Маршала Батицкого поступила в полицию 21 ноября.

На место была направлена ​​следственно-оперативная группа и сотрудники отдела криминальной полиции.

Принятыми мерами полицейские установили личность злоумышленника. 

Им оказался 27-летний племянник погибшего.

Как выяснилось, правонарушитель проживал у своего дяди. 

В тот день мужчины употребляли алкоголь, во время чего между ними возник конфликт. 

В ходе ссоры племянник начал бить родственника палкой и утюгом.  От полученных травм мужчина скончался на месте.

По словам правонарушителя, он убил своего родственника из-за постоянных замечания на бытовой почве.

Следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.  115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. 

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  убийство утюгом, салтовка, харьков
 
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