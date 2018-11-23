23.11.2018 15:15

Труп на Старой Салтовке: племяник выпил, обиделся, поссорился и забил дядю утюгом (ФОТО)

На улице Батицкого мужчина убил своего родственника.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, информация об обнаружении тела 50-летнего мужчины с телесными повреждениями в одной из квартир общежития на улице Маршала Батицкого поступила в полицию 21 ноября.

На место была направлена ​​следственно-оперативная группа и сотрудники отдела криминальной полиции.

Принятыми мерами полицейские установили личность злоумышленника.

Им оказался 27-летний племянник погибшего.

Как выяснилось, правонарушитель проживал у своего дяди.

В тот день мужчины употребляли алкоголь, во время чего между ними возник конфликт.

В ходе ссоры племянник начал бить родственника палкой и утюгом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По словам правонарушителя, он убил своего родственника из-за постоянных замечания на бытовой почве.

Следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.