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23.11.2018  15:41   

Ночные разборки с коктейлем Молотова: новые подробности (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия на улице Двинская в Харькове.


//hk.npu.gov.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции,  23 ноября в 02.30 неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в частный дом. 

В результате действий злоумышленников поврежден фасад здания.  Пострадавших нет.

По адресу выезжали руководители Основянского отдела полиции и следственно-оперативная группа. 

Полицейские изъяли 5 стеклянных бутылок со следами копоти и маслянистой жидкости и 3 стеклянных банки с остатками жидкости.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст.  296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. 

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления. 

Следственные действия продолжаются.

Напомним, что нападение произошло ночью 23 ноября. 


 

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  хулиганство, разборки с коктейлем молотова, харьков
 
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