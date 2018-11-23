Ночные разборки с коктейлем Молотова: новые подробности (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия на улице Двинская в Харькове.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 ноября в 02.30 неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в частный дом.
В результате действий злоумышленников поврежден фасад здания. Пострадавших нет.
По адресу выезжали руководители Основянского отдела полиции и следственно-оперативная группа.
Полицейские изъяли 5 стеклянных бутылок со следами копоти и маслянистой жидкости и 3 стеклянных банки с остатками жидкости.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, что нападение произошло ночью 23 ноября.
По возможности посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям.
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