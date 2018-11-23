23.11.2018 15:41

Ночные разборки с коктейлем Молотова: новые подробности (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия на улице Двинская в Харькове.



//hk.npu.gov.ua/

Как сообщает ГУ Нацполиции, 23 ноября в 02.30 неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в частный дом.

В результате действий злоумышленников поврежден фасад здания. Пострадавших нет.



По адресу выезжали руководители Основянского отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Полицейские изъяли 5 стеклянных бутылок со следами копоти и маслянистой жидкости и 3 стеклянных банки с остатками жидкости.



Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, что нападение произошло ночью 23 ноября.



