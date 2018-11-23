У нервной парочки на Павловом Поле нашли наркотики

Патрульные обнаружили около 20 свертков с наркотическим веществом.
Днем 22 ноября во время патрулирования Кузнецкой улицы полицейские обратили внимание на мужчину с женщиной. Увидев правоохранителей, парочка заметно занервничала и попыталась скрыться. Полицейские остановили прохожих.
В результате общения и проведения поверхностной проверки, полицейские обнаружили у граждан около 20 свертков с веществом, внешне похожим на наркотическое.
Для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.
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