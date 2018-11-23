23.11.2018 17:11

Приключения харьковчан в закрытых тоннелях метро (ВИДЕО)

В Харькове группа молодых людей проникла под землю, в закрытые тоннели станции метро «Победа».



youtube.com

Они утверждают, что взломали замки в вентиляционной шахте и отключили сигнализацию. О своем проникновении они сняли видеоролик и выложили его в YouTube на канале, который принадлежит пользователю Dima Total.



Один из молодых людей рассказывает на видео, что они проникли в тупик, где разворачиваются вагоны метро на конечной станции. Речь идет о последней станции Алексеевской ветки «Победа».

Он также говорит о том, что их в тупике заметили сотрудники метро, но они смогли скрыться в вентиляции и удачно выбраться на улицу.

На ролике молодые люди не скрывают свои лица.



Как отмечают Комментариии, в пресс-службе КП "Харьковский метрополитен" подтвердили факт инцидента, но подробности события (действительно были сломаны замки или отключена сигнализация) не разглашают. "Заявление в полицию будет подано в ближайшее время", - отметил пресс-секретарь предприятия Алексей Битнер,

"Способ проникновения будет тщательно проанализирован и предприняты все меры для недопущения повторения подобных случаев", - добавил глава пресс-службы метрополитена.