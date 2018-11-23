На Салтовке курильщик разбил витрину, чтобы украсть сигареты

У правонарушителя правоохранители изъяли около 30 пачек сигарeт.
В ночь на 23 ноября полицейские получили сообщение о повреждении в магазине витрины и похищении около 30 пачек сигарет.
Кража произошла на проспекте Тракторостроителей. Неизвестный, завладев сигаретами, покинул место происшествия.
Подходящего под ориентировку мужчину патрульные обнаружили неподалеку. Он пытался скрыться, однако был остановлен.
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.
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