Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке курильщик разбил витрину, чтобы украсть сигареты
23.11.2018  17:03   

На Салтовке курильщик разбил витрину, чтобы украсть сигареты

У правонарушителя правоохранители изъяли около 30 пачек сигарeт.


// Патрульная полиция

В ночь на 23 ноября полицейские получили сообщение о повреждении в магазине витрины и похищении около 30 пачек сигарет.

Кража произошла на проспекте Тракторостроителей. Неизвестный, завладев сигаретами, покинул место происшествия.

Подходящего под ориентировку мужчину патрульные обнаружили неподалеку. Он пытался скрыться, однако был остановлен.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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