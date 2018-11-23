23.11.2018 17:30

Как тушили гараж на Рогани

Сегодня днем спасатели ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива.



// ГСЧС

Сообщение о пожаре в частном гаражном боксе на территории гаражного кооператива, расположенного на ул. Роганской, 143, поступило 23 ноября в 11:40.



На тушение пожара прибыли пожарные из 2-х пожарно-спасательных частей Харькова на 2-х автоцистернах в составе 10 человек личного состава.



На момент их прибытия огнем был охвачен кирпичный гаражный бокс на площади 20 кв.м. Автомобиля в нем не было. Рядом находились другие гаражи, которым угрожал огонь.



В 12:27 пожар локализован, и в 13:05 ликвидирован. Пострадавших нет. Соседние гаражи спасены.



Причина возникновения возгорания устанавливается.