Главная Новости Криминал и происшествия Как тушили гараж на Рогани
23.11.2018  17:30   

Как тушили гараж на Рогани

Сегодня днем спасатели ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива.


// ГСЧС

Сообщение о пожаре в частном гаражном боксе на территории гаражного кооператива, расположенного на ул. Роганской, 143, поступило 23 ноября в 11:40.

На тушение пожара прибыли пожарные из 2-х пожарно-спасательных частей Харькова на 2-х автоцистернах в составе 10 человек личного состава.

На момент их прибытия огнем был охвачен кирпичный гаражный бокс на площади 20 кв.м. Автомобиля в нем не было. Рядом находились другие гаражи, которым угрожал огонь.

В 12:27 пожар локализован, и в 13:05 ликвидирован. Пострадавших нет. Соседние гаражи спасены.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.11 Криминал и происшествия На Большой Кольцевой сгорело кафе (ВИДЕО, ФОТО) 22.11 Криминал и происшествия Пожар в Садовом проезде: спасены три человека (ФОТО, ВИДЕО) 20.11 Криминал и происшествия Под Харьковом село спасено от опасности масштабного пожара (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове прошел региональный форум по улучшению предоставления административных услуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 