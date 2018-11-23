Как тушили гараж на Рогани

Сегодня днем спасатели ликвидировали пожар на территории гаражного кооператива.
Сообщение о пожаре в частном гаражном боксе на территории гаражного кооператива, расположенного на ул. Роганской, 143, поступило 23 ноября в 11:40.
На тушение пожара прибыли пожарные из 2-х пожарно-спасательных частей Харькова на 2-х автоцистернах в составе 10 человек личного состава.
На момент их прибытия огнем был охвачен кирпичный гаражный бокс на площади 20 кв.м. Автомобиля в нем не было. Рядом находились другие гаражи, которым угрожал огонь.
В 12:27 пожар локализован, и в 13:05 ликвидирован. Пострадавших нет. Соседние гаражи спасены.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
По возможности посвятите день своим собственным делам и потребностям, в том числе шоппингу, фитнесу и другим приятным и полезным занятиям.
Суббота по инерции будет малооблачной и местами солнечной, а в воскресенье синоптики обещают Харькову первый снег.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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