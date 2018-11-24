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24.11.2018  13:34   

В Харькове в результате ДТП пострадали два человека

Пассажиры автомобиля «Opel», 20-летняя женщина и 24-летний мужчина, доставлены в больницу с ссадинами и ушибами.


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Авария произошла 23 ноября в 23.50 на улице Богдана Хмельницкого. 19-летний водитель авто «Opel» не справился с управлением и въехал в припаркованный транспортное средство «Lanos». На момент столкновения в автомобиле «Lanos» находился водитель, он не пострадал.

В результате аварии в больницу доставили двух пассажиров ТС «Opel».

Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

 

Источник:   ГУ полиции
 Тэги:  дтп, харьков, ланос, полиция протокол
 
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