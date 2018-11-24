В Харькове в результате ДТП пострадали два человека

Пассажиры автомобиля «Opel», 20-летняя женщина и 24-летний мужчина, доставлены в больницу с ссадинами и ушибами.
Авария произошла 23 ноября в 23.50 на улице Богдана Хмельницкого. 19-летний водитель авто «Opel» не справился с управлением и въехал в припаркованный транспортное средство «Lanos». На момент столкновения в автомобиле «Lanos» находился водитель, он не пострадал.
В результате аварии в больницу доставили двух пассажиров ТС «Opel».
Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
День обещает быть удачным для приумножения богатств, так что не упустите свой шанс. Только не делайте поспешных выводов и отложите разбирательства на другой день.
Суббота по инерции будет малооблачной и местами солнечной, а в воскресенье синоптики обещают Харькову первый снег.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
влажн.:
давл.:
ветер: