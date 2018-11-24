24.11.2018 18:35

В Киевском районе полиция задержала группу квартирных воров

Злоумышленники проникали в помещения путем подбора ключа.



В Киевском районе полиция задержала группу квартирных воров



21 ноября по факту кражи в Киевский отдела полиции обратились сразу двое потерпевших, проживающих в одном многоквартирном доме на улице Метростроителей. Один из заявителей рассказал, что неизвестные путем подбора ключа проникли в тамбур квартиры и совершили кражу обуви. В тот же день другая заявительница сообщила, что вернувшись домой вечером, она обнаружила открытую дверь своей квартиры и отсутствие денег и ювелирных украшений.

Благодаря слаженным следственно-розыскным мероприятиям злоумышленники были задержаны через несколько часов недалеко от места преступления.

Ими оказались 39 и 36-летние харьковчане.

Вещественные доказательства изъяты.

В настоящее время полицейские проверяют причастность правонарушителей к совершению подобных преступлений на территории Харькова.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.