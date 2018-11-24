Главная Новости Криминал и происшествия В Киевском районе полиция задержала группу квартирных воров
24.11.2018  18:35   

В Киевском районе полиция задержала группу квартирных воров

Злоумышленники проникали в помещения путем подбора ключа.


В Киевском районе полиция задержала группу квартирных воров

21 ноября по факту кражи в Киевский отдела полиции обратились сразу двое потерпевших, проживающих в одном многоквартирном доме на улице Метростроителей. Один из заявителей рассказал, что неизвестные путем подбора ключа проникли в тамбур квартиры и совершили кражу обуви. В тот же день другая заявительница сообщила, что вернувшись домой вечером, она обнаружила открытую дверь своей квартиры и отсутствие денег и ювелирных украшений.

Благодаря слаженным следственно-розыскным мероприятиям злоумышленники были задержаны через несколько часов недалеко от места преступления.

Ими оказались 39 и 36-летние харьковчане.

Вещественные доказательства изъяты.

В настоящее время полицейские проверяют причастность правонарушителей к совершению подобных преступлений на территории Харькова.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Тэги:  вор, харьков, подбор ключа, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.11 Криминал и происшествия Житель Харьковщины обокрал церковный храм 07.11 Криминал и происшествия Привязанный к дереву: появилось ВИДЕО с места события 05.11 Криминал и происшествия Привязанный к дереву: новые подробности (ФОТО)
 
 

Видео

Харьков будет защищать права предпринимателей рынка "Барабашово"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 