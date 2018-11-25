25.11.2018 10:36

На Харьковщине за служебную халатность судили главного пограничника «Тимофеевки»

В Харьковской области суд рассмотрел административный протокол, составленный на начальника отделения пограничной службы «Тимофеевка»



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Об этом говорится в постановлении Золочевского районного суда Харьковской области от 13 ноября.

Суд рассмотрел административный протокол по ч.2 ст. 172-15 КУоАП (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода), составленный на начальника отделения пограничной службы "Тимофеевка" отдела пограничной службы "Золочев".

Согласно материалам дела, 23 октября 2018 капитан не назначил наряд стражей для охраны военного городка, чем нарушил ряд приказов и распоряжений руководства, а также Устав внутренней службы Вооруженных Сил Украины.

В судебном заседании пограничник вину признал. Мужчина объяснил, что не назначил наряд стражей для охраны военного городка том, что "большое количество персонала ВИПС" Тимофеевка "заболели" и он принял решение отдать приоритет охране государственной границы Украины.

Учитывая это капитан назначил прапорщику отделения пограничной службы дополнительные обязанности по периодическому патрулирование военного городка. Офицер признал свою вину в том, не сообщил своему руководству о ситуации, ситуации.

Суд признал капитана виновным, однако освободил его от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.