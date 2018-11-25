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25.11.2018  13:30   

В Харькове в результате ДТП пострадали двое мужчин (ФОТО)

41 и 48-летних пассажиров автомобиля «ВАЗ» доставили в больницу.


s://hk.npu.gov.ua

Авария с участием автомобилей «ВАЗ» и «Mazda» произошла 24 ноября около 20.00 на перекрестке проспекта Льва Ландау и улицы Ньютона.


По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

В результате ДТП пострадали двое пассажиров. 41-летний мужчина получил ушибы, перелом ключицы и ребер, а 48-летний - закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы
Следственным информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Тэги:  авто, дтп, харьков, полиция, пострадавший
 
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