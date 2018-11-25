На проспекте Науки водитель внедорожника снес забор

Пострадавших в результате ДТП на проспекте науки нет
По данным полиции, 25 ноября около 10:00 на проспекте Науки, 7 водитель автомобиля Nissan X-Trai" не придерживался безпечнои скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на забор.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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