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25.11.2018  14:49   

На проспекте Науки водитель внедорожника снес забор

Пострадавших в результате ДТП на проспекте науки нет


://kh.depo.ua

По данным полиции, 25 ноября около 10:00 на проспекте Науки, 7 водитель автомобиля Nissan X-Trai" не придерживался безпечнои скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на забор.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Источник:   пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.
 Тэги:  внедорожник, авария, харьков, проспект, забор
 
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