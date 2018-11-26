26.11.2018 10:15

Двое харьковчан погибли на пожарах

С 19 по 26 ноября спасатели 329 раз выезжали на ликвидацию пожаров и чрезвычайных событий



://objectiv.tv

На прошлой неделе, с 19 по 26 ноября подразделения Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области круглосуточно несли боевое дежурство и оперативно реагировали на чрезвычайные события, пожары, другие вызовы.

В течение указанного периода спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 329 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 179 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний, 22 выезда для помощи населению и ДТП, на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны - 13 выездов, дежурство - 11 выездов, 104 - другие выезды.

Во время тушения 2-х пожаров спасатели обнаружили тела 2-х погибших. Травмы и ожоги на пожарах получили третий человек. Благодаря профессиональным и оперативным действиям пожарных из опасных зон на пожарах спасен 1 человек и эвакуировано 3.

На месте проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий выявлено 1-го погибшего, 2 человека получили травмы.

Пиротехники Харьковского гарнизона ГСЧС осуществили 13 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего за неделю выявлено и уничтожено 117 таких боеприпасов, среди которых: 1 авиабомба, 57 артснарядов, 46 минометных мин и 13 ручных гранат.