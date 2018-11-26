В Харькове в жилой высотке взорвали банкомат

В ежесуточной сводке полиции указано, что неизвестные взорвали банкомат «Ощадбанка»
По данным оперативных служб, 26 ноября в 3:20 на улице Академика Богомольца, 1 в Новобаварский районе Харькова неизвестные взорвали банкомат «Ощадбанка», который расположен на первом этаже 14-этажного жилого дома.
В результате взрыва, кроме банкомата, также повреждены отделения «Ощадбанка», расположенного рядом, - разбита витрина и входная дверь.
Пострадавших нет. Сумма денег, которая была похищена, устанавливается.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь с мокрым снегом, который после обеда может усилиться.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
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