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26.11.2018  10:45   

В Харькове в жилой высотке взорвали банкомат

В ежесуточной сводке полиции указано, что неизвестные взорвали банкомат «Ощадбанка»


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По данным оперативных служб, 26 ноября в 3:20 на улице Академика Богомольца, 1 в Новобаварский районе Харькова неизвестные взорвали банкомат «Ощадбанка», который расположен на первом этаже 14-этажного жилого дома.

В результате взрыва, кроме банкомата, также повреждены отделения «Ощадбанка», расположенного рядом, - разбита витрина и входная дверь.

Пострадавших нет. Сумма денег, которая была похищена, устанавливается.

Источник:   Depo.Харкив
 Тэги:  банкомат, харьков, взрыв, ощадбанк, денькги, полиция
 
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