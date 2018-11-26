26.11.2018 10:45

В Харькове в жилой высотке взорвали банкомат

В ежесуточной сводке полиции указано, что неизвестные взорвали банкомат «Ощадбанка»



// facebook

По данным оперативных служб, 26 ноября в 3:20 на улице Академика Богомольца, 1 в Новобаварский районе Харькова неизвестные взорвали банкомат «Ощадбанка», который расположен на первом этаже 14-этажного жилого дома.

В результате взрыва, кроме банкомата, также повреждены отделения «Ощадбанка», расположенного рядом, - разбита витрина и входная дверь.

Пострадавших нет. Сумма денег, которая была похищена, устанавливается.