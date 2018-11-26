26.11.2018 12:52

В районе Студенческой сгорел припаркованный у многоэтажки внедорожник

Сообщение о пожаре в автомобиле «Toyota Land Cruiser Prado» поступило 26 ноября в 2:57.



// ГСЧС

Пожар произошел во дворе 12-этажного жилого дома на ул. Академика Павлова, 140 в Харькове.



Автомобиль тушили два отделения Службы спасения на автоцистернах в составе 8 спасателей.

На момент их прибытия во внедорожнике горел моторный отсек и частично салон на площади около 3 кв. Рядом находился легковушка ЗАЗ «Славута», у которой от высокой температуры начал плавиться передний бампер и фары.



С помощью пенного ствола огонь удалось локализовать в 3:10. В 3:41 пожар ликвидировали окончательно.



Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.