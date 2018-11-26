В районе Студенческой сгорел припаркованный у многоэтажки внедорожник

Сообщение о пожаре в автомобиле «Toyota Land Cruiser Prado» поступило 26 ноября в 2:57.
Пожар произошел во дворе 12-этажного жилого дома на ул. Академика Павлова, 140 в Харькове.
Автомобиль тушили два отделения Службы спасения на автоцистернах в составе 8 спасателей.
На момент их прибытия во внедорожнике горел моторный отсек и частично салон на площади около 3 кв. Рядом находился легковушка ЗАЗ «Славута», у которой от высокой температуры начал плавиться передний бампер и фары.
С помощью пенного ствола огонь удалось локализовать в 3:10. В 3:41 пожар ликвидировали окончательно.
Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь с мокрым снегом, который после обеда может усилиться.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
влажн.:
давл.:
ветер: