Копы готовы регистрировать растаможенных евробляхеров (ФОТО)

Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания под председательством первого замминистра внутренних дел.
Как сообщает ГУ Нацполиции, обсуждение проблемы евробляхеров проходило на межведомственном совещании под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового по вопросам урегулирования ситуации с усложнением и блокировкой автомобильного движения в пунктах пропуска на государственной границе Украины.
Кроме руководителей Нацполиции, Госпогранслужбы, Главного сервисного центра МВД в ней приняли участие и руководители Государственной фискальной службы. Участниками совещания была отмечена необходимость неукоснительного соблюдения водителями транспортных средств, пересекающих государственную границу, норм законов №8487 и №8488 о легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.
«Для этого региональные сервисные центры МВД готовы обеспечить бесперебойную работу с государственной регистрации растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме», - отметил Сергей Яровой. В то же время на правительственном уровне продолжаются межведомственные консультации по внедрению упрощенного порядка реализации норм этих законов для облегчения регистрационных процедур для водителей таких ТС.
Подразделения Национальной полиции и пограничной службы работают в приграничных районах в усиленном режиме в соответствии с поручением министра внутренних дел Украины. Правоохранители призывают участников протестов придерживаться общественного порядка и воздержаться от провокаций.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. На протяжении всего дня ожидается мелкий дождь с мокрым снегом, который после обеда может усилиться.
Наступило время онлайн-распродаж, когда интернет-магазины предлагают товары по сниженным ценам, которые вы можете приобрести, не выходя из дома.
влажн.:
давл.:
ветер: