26.11.2018 12:58

Копы готовы регистрировать растаможенных евробляхеров (ФОТО)

Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания под председательством первого замминистра внутренних дел.



ukranews.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, обсуждение проблемы евробляхеров проходило на межведомственном совещании под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового по вопросам урегулирования ситуации с усложнением и блокировкой автомобильного движения в пунктах пропуска на государственной границе Украины.



Кроме руководителей Нацполиции, Госпогранслужбы, Главного сервисного центра МВД в ней приняли участие и руководители Государственной фискальной службы. Участниками совещания была отмечена необходимость неукоснительного соблюдения водителями транспортных средств, пересекающих государственную границу, норм законов №8487 и №8488 о легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией.



«Для этого региональные сервисные центры МВД готовы обеспечить бесперебойную работу с государственной регистрации растаможенных транспортных средств в круглосуточном режиме», - отметил Сергей Яровой. В то же время на правительственном уровне продолжаются межведомственные консультации по внедрению упрощенного порядка реализации норм этих законов для облегчения регистрационных процедур для водителей таких ТС.



Подразделения Национальной полиции и пограничной службы работают в приграничных районах в усиленном режиме в соответствии с поручением министра внутренних дел Украины. Правоохранители призывают участников протестов придерживаться общественного порядка и воздержаться от провокаций.