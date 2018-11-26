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26.11.2018  13:25   

Взрыв банкомата «Ощадбанка»: в полиции сообщили подробности (ФОТО)

По предварительным данным, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.


// Нацполиция

О подрыве банкомата, расположенного в 14-этажке на улице Академика Богомольца, в Новобаварский отдел полиции сообщили 26 ноября в 3.21.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления. Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на исследование.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается.

Факт события внесен в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  банкомат, взрыв, полиция, харьков
 
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