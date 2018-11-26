26.11.2018 13:25

Взрыв банкомата «Ощадбанка»: в полиции сообщили подробности (ФОТО)

По предварительным данным, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.



// Нацполиция

О подрыве банкомата, расположенного в 14-этажке на улице Академика Богомольца, в Новобаварский отдел полиции сообщили 26 ноября в 3.21.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления. Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на исследование.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается.



Факт события внесен в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.