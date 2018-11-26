Взрыв банкомата «Ощадбанка»: в полиции сообщили подробности (ФОТО)

По предварительным данным, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство.
О подрыве банкомата, расположенного в 14-этажке на улице Академика Богомольца, в Новобаварский отдел полиции сообщили 26 ноября в 3.21.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления. Работники полиции провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на исследование.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается.
Факт события внесен в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью.
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