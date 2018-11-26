26.11.2018 13:49

Скандал: пограничник незаконно задержал и оштрафовал местных жителей

Под Харьковом суд отменил постановление о привлечении местных жителей к административной ответственности.



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Золочевский районный суд Харьковской области рассмотрел административный иск к курсовому офицеру факультета правоохранительной деятельности Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б. Хмельницкого старшему лейтенанту относительно его действий во время пребывания в должности начальника отделения отдела пограничной службы "Тимофеевка" Харьковского пограничного отряда об отмене постановлений о наложении административного взыскания.



Согласно материалам дела, двое истцов 4 марта 2017 находились на своем частном земельном участке в селе Ивашки Золочевского района.

Истцы отмечают, что в 8:15 без объяснения причины их задержали работники пограничной службы. Их обыскивали и проверяли документы, запугивали и не пускали к врачу. Истцы отмечали, что не совершали никаких противоправных действий тем более не совершали инкриминируемого правонарушения, так считают действия пограничника незаконными. О существовании указанных постановлений и якобы уплате ими штрафа истцы узнали случайно, во время ознакомления с материалами уголовного производства, что было возбуждено по результатам инцидента с их незаконным задержанием работниками пограничной службы.



Пограничник на обоснование своих возражений отметил, что 4 марта 2017 относительно истцов были составлены протоколы об административном правонарушении за пребывание в контрольном пограничном районе без всяких документов, удостоверяющих их личность.

По результатам рассмотрения данных протоколов вынесены постановления о наложении на каждого из истцов штрафа в размере 119 грн.



Также ответчик отметил, что действия работников пограничной службы были правильными, последовательными и законными, поскольку истцами в них постоянно в течение последних лет возникают конфликтные ситуации, так как они постоянно жалуются на действия пограничников, как на телефон доверия Государственной пограничной службы, так и в другие правоохранительные структуры. Также ответчик указал, что неадекватность поступков истцов направлена ​​"на дестабилизацию ситуации на государственной границе и потерю престижа честного имени пограничника".



Суд установил, что 4 марта 2017 истцы в районе информационного знака №1613, на линии государственной границы Украины, без специального разрешения на местности, которая находится между государственной границей и линией пограничных инженерных сооружений, осуществляли видео, фотосъемку без разрешения органа охраны государственной границы Государственной пограничной службы.



Изучив материалы дела, суд удовлетворил административный иск двух истцов и отменил вынесенные постановления о наложении на них штрафов.