Главная Новости Криминал и происшествия На салтовском перекрестке столкнулись Subaru и ВАЗ (ВИДЕО)
26.11.2018  14:32   

На салтовском перекрестке столкнулись Subaru и ВАЗ (ВИДЕО)

Авария произошла около половины первого дня 26 ноября на перекрестке улиц Академика Павлова и Ивана Камышева.


// Патрульная полиция

Участники столкновения автомобили Subaru и ВАЗ 21063, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Subaru при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество в движении авто ВАЗ 21063, в результате чего и произошло столкновение.

Пострадавших в происшествии нет.

На водителя Subaru патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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