26.11.2018 14:32

На салтовском перекрестке столкнулись Subaru и ВАЗ (ВИДЕО)

Авария произошла около половины первого дня 26 ноября на перекрестке улиц Академика Павлова и Ивана Камышева.



// Патрульная полиция

Участники столкновения – автомобили Subaru и ВАЗ 21063, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель автомобиля Subaru при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество в движении авто ВАЗ 21063, в результате чего и произошло столкновение.

Пострадавших в происшествии нет.



На водителя Subaru патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.