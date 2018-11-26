На салтовском перекрестке столкнулись Subaru и ВАЗ (ВИДЕО)

Авария произошла около половины первого дня 26 ноября на перекрестке улиц Академика Павлова и Ивана Камышева.
Участники столкновения – автомобили Subaru и ВАЗ 21063, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель автомобиля Subaru при выезде на нерегулируемый перекресток не предоставил преимущество в движении авто ВАЗ 21063, в результате чего и произошло столкновение.
Пострадавших в происшествии нет.
На водителя Subaru патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
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