26.11.2018 14:49

Аферист обманул клиентов почти на 200 тысяч гривен

В пригороде Харькова осудили мошенника, который специализировался на будущих евробляхерах.



//dozor.kharkov.ua

Богодуховский районный суд Харьковской области вынес приговор местному жителю, который собирал у доверчивых знакомых деньги на доставку машин с еврономерами и запчастей из Польши. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.



По данным следствия, в июне 2016 года мужчина пообещал одной из потерпевших купить и привезти в страну автомобиль BMW. Женщина поочередно заплатила ему $800, $700, $300 и 18 тысяч гривен, после чего злоумышленник перестал отвечать на звонки и скрылся. Еще одному жителю Богодухова подсудимый пообещал доставить запчасти и резину для Ford. На эти нужды мошеннику выдали $750 и 8000 в национальной валюте. Наконец, за помощь в приобретении еще одного автомобиля Audi A6 мужчина получил $1750. Всего ему удалось выманить у доверчивых сограждан около 170 тысяч гривен по тогдашнему курсу валют.



Во время разбирательства уроженец Полтавской области признал вину и не стал оспаривать обстоятельства дела. За неоднократно совершенное мошенничество суд приговорил его к трем годам лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.

