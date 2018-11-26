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26.11.2018  15:30   

ДТП на Гольдберговской: Nissan бросился наперерез ВАЗу (ВИДЕО)

Авария произошла около часа дня 26 ноября на улице Гольдберговской, 76.


// Патрульная полиция

Как собщили в пресс-службе Патрульной полиции, по предварительной информации водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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