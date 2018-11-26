26.11.2018 15:30

ДТП на Гольдберговской: Nissan бросился наперерез ВАЗу (ВИДЕО)

Авария произошла около часа дня 26 ноября на улице Гольдберговской, 76.



// Патрульная полиция

Как собщили в пресс-службе Патрульной полиции, по предварительной информации водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Nissan патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.