26.11.2018 16:16

Роковой выстрел: мужчина не смог пережить смерть сына и покончил с собой

Не в силах смириться с утратой, в пьяном угаре житель пригорода пустил себе пулю в висок.



from-ua.com

Как сообщает NewsRoom, 24 ноября в поселке Хорошево Харьковского района местный житель 1959 года рождения застрелился из револьвера под патроны Флобера.



По словам супруги погибшего, мужчина находился в подавленном состоянии из-за смерти сына и несколько дней злоупотреблял спиртными напитками. В субботу около 21:20 он в присутствии жены взял револьвер "EKOL Viper 2,5" и выстрелил себе в правый висок.

Ранение оказалось смертельным. Тело погибшего направили в морг, сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

