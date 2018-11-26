Роковой выстрел: мужчина не смог пережить смерть сына и покончил с собой

Не в силах смириться с утратой, в пьяном угаре житель пригорода пустил себе пулю в висок.
Как сообщает NewsRoom, 24 ноября в поселке Хорошево Харьковского района местный житель 1959 года рождения застрелился из револьвера под патроны Флобера.
По словам супруги погибшего, мужчина находился в подавленном состоянии из-за смерти сына и несколько дней злоупотреблял спиртными напитками. В субботу около 21:20 он в присутствии жены взял револьвер "EKOL Viper 2,5" и выстрелил себе в правый висок.
Ранение оказалось смертельным. Тело погибшего направили в морг, сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
День хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи. Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью.
Ночью и утром местами туман. На протяжении всего дня ожидается снег, мокрый снег, который к вечеру ослабнет. На дорогах гололедица.
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